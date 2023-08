Zone 30 niet respecte­ren? “Voortaan GAS-boete tot 163 euro”

Vanaf 28 augustus gaat de nieuwe GAS 5-wetgeving in voege en dat betekent dat je in Aalst een boete zal kunnen krijgen als je te snel rijdt in de zone 30. Het geld dat die boetes opleveren, zal terugvloeien naar de stadskas. “Verkeersveiligheid moet een prioriteit zijn, zeker en vast in de meest kwetsbare omgevingen”, zegt burgemeester Christoph D’Haese (N-VA).