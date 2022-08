Steven en Liesbeth openen met hulp van kinderen een binnenspeeltuin

Steven en Liesbeth wonen al zo’n twintig jaar in Opwijk. Hij is arbeider, zij werkt als leerkracht. Maar voor ‘t eerst stampen ze samen een eigen zaak uit de grond, met hulp en steun van hun tienerkinderen. “Enkele jaren terug waren we op zoek naar iets om in te investeren”, klinkt het. “Dus begon onze zoektocht naar iets geschikt. We kwamen uiteindelijk bij het idee van een binnenspeeltuin terecht, nadat we met de kinderen er wel al vaker bezocht had. Het concept leek ons leuk, al hadden we ons van in het begin al voorgenomen om het kleinschaliger te doen dan andere grotere binnenspeeltuinen. En beweging voor kinderen blijft uiteraard belangrijk, zeker in het huidige digitale tijdperk waarin de kinderen voor een scherm gekluisterd zitten.”