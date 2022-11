Start van WK in Qatar heeft zure bijsmaak voor EMO en Derdewereldhuis Opwijk

“Het WK moet vooral een sportfestijn zijn, zowel voor de mensen voor de schermen als voor zij achter de schermen”, zegt Tom Bosman, voorzitter van de adviescommissie Derdewereldhuis. De gemeentelijke adviescommissie is een adviesraad die sinds 2007 erkends is in Opwijk. De raad adviseert en ondersteunt de gemeente in haar beleid, sensibiliseert de burgers en coördineert en stimuleert activiteiten over de Noord-Zuidverhoudingen, ontwikkelingssamenwerking en verhoudingen met andere kansarme gebieden. “Qatar had in het verleden al geen al te beste reputatie op het vlak van arbeids- en mensenrechten. En al snel bleek uit de eerste rapporten rond de bouw van stadions en hotels dat de werkomstandigheden ronduit abominabel zijn. Zo’n 6.750 arbeidsmigranten lieten het leven op werven tijdens de voorbereidingen van het tornooi. Nationale en internationale vakbonden en ngo’s, mensenrechtenorganisaties en de FIFA hebben zich de voorbije jaren hard ingezet om de schendingen aan te kaarten. Met succes: in 2020 engageerde Qatar zich om de wetgeving te verbeteren. Het systeem is niet perfect, maar de arbeidswetten zijn er nu. Een verbetering voor zowel de arbeiders van de WK-infrastructuur als het huispersoneel en alle andere arbeidsmigranten actief in moeilijke omstandigheden. Dé grote uitdaging is de verdere uitvoering en het afdwingen van de mensenrechten, ook en vooral wanneer na het WK de ogen van de wereld niet langer gericht zijn op Qatar. Daar willen we mee voor oproepen. We geven samen een duidelijk signaal dat we de mensenrechten niet buitenspel laten zetten.”