Speeltuin in de Konkelgoedwijk volledig vernieuwd

“Er werd voor het eerst in onze gemeente gekozen voor een speelzone in zand”, zegt Jeugdschepen Evelien Beeckman (Open Vld). “Daarnaast zijn nieuwe speelelementen geïnstalleerd waardoor de uitdagingen een complementair geheel vormen met de naburige speeltuinen. Een bezoek aan een speeltuin in onze gemeente is dus telkens verschillend. Het is voor ons belangrijk dat kinderen en jongeren zich kunnen uitleven. Spelen geeft hen niet enkel de kans om plezier te beleven en zich te ontspannen, het stimuleert hen ook in hun ontwikkeling. We proberen dus een gevarieerd en uitdagend aanbod aan speelterreinen aan te bieden in onze gemeente.” De vernieuwing van de speeltuin kost de gemeente zo’n 30.000 euro.