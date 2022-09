Russische supermarkt Mere sluit vier maanden na opening alweer de deuren in Opwijk

Dat de komst van Mere in volle oorlogstijd commotie veroorzaakte hoeft niet te verbazen. Op 8 juni openden de deuren van de discounter in het pand van de voormalige Red Market langs de Steenweg op Vilvoorde. Een sobere winkel, alsof je met een teletijdmachine naar het oude Sovjetregime wordt teruggeflitst. Twee dagen later ontstond er al een protestactie aan het filiaal, een actie die later nog eens herhaald zou worden. Burgemeester Inez De Coninck (N-VA) stak het niet onder stoelen of banken dat ze niet opgezet was met de komst van Mere naar haar gemeente. Alles werd uit de kast gehaald en er werd zelfs tot bij het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) en het Nationaal Crisiscentrum aangeklopt, maar tevergeefs. De Coninck verloor net voor de opening haar laatste stok achter de deur waardoor Mere groen licht kreeg.

HERBEKIJK. Russische supermarkt opent eerste Belgische filiaal: zo reageren bezoekers

“Nieuwe locaties”

Maar midden oktober is het dus einde verhaal voor Mere in Opwijk. “Onze winkel in Opwijk gaat midden oktober helaas sluiten voor klanten”, laat de groep in het Nederlands én in het Russisch op Facebook weten. “Commercieel gezien bleek deze winkel onvoldoende rendabel. Ons plan is om tien winkels in Brussel, Antwerpen, Gent, Brugge en Leuven te openen. We zijn dan ook op zoek naar panden in deze steden. Vanaf volgende week komen een aantal van onze leveranciers hun goederen ophalen. Indien u nog iets wilt kopen, doet u dit dus best zo snel mogelijk. We vinden het heel jammer, maar we hopen u weer te ontvangen op onze nieuwe locaties die we later bekend zullen maken.” Mere probeert de prijzen van de producten zo laag mogelijk te houden door aan leveranciers te vragen om zelf tot aan de deur van het winkelpad te leveren, terwijl die leveranciers enkel betaald worden voor wat er in de winkel effectief verkocht wordt. Een voor supermarkten ongezien concept in West-Europa.