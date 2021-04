REPORTAGE. Ongeziene golf van solidariteit in Opwijk dag na verwoestende brand: “In tranen toekijken hoe je appartement uitbrandt. Dan sta je machteloos”

Opwijk/Lennik/Beersel Priester en leerkracht Philippe Mertens op 53-jarige leeftijd overleden

8 april In La Louvière is priester en leerkracht Philippe Mertens op 53-jarige leeftijd overleden. Hij was priester in Opwijk, Tremelo en Nijvel. Daarnaast was hij leerkracht op scholen in Lennik en Londerzeel. Vele jaren geleden haalde de man nog meermaals de krant na problemen met een andere priester en een klacht die hij indiende wegens stalking.