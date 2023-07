Nieuwe borden wijzen op do’s en don’ts op ontmoe­tings­plek­ken in gemeente

De Gemeente Londerzeel zet in op ontmoetingen en ontmoetingsplekken. Zo kwamen er de laatste jaren ook enkele plaatsen bij waar mensen elkaar kunnen treffen. Iedereen is er welkom, klinkt het bij de gemeente, maar natuurlijk zijn er ook een aantal regels om het aangenaam te houden. Daarom worden een aantal borden met regels en afspraken in de gemeente opgesteld.