Reconstructie van zware vechtpartij tussen Roemenen waarbij slachtoffer twee keer werd overreden

OpwijkIn de Waaienberg wordt vandaag een reconstructie gehouden van de zware vechtpartij van vorige zomer waarbij een jongeman om het leven kwam . Een twintigtal Roemenen raakten slaags, waarbij zowat elk losliggend voorwerp gebruikt werd als wapen. Eén persoon werd zelfs twee keer overreden door een wagen. Het afgelopen jaar werden in totaal acht verdachten gearresteerd. Een honderdtal personen moet de reconstructie vandaag in goede banen leiden.

Tumult in en rond de als bouwkundig erfgoed erkende hoeve waren buurtbewoners al gewoon. Geroep, nachtelijk op- en afrijden van auto’s en zelfs een man die onder het bloed hulp kwam zoeken bij buren. Maar dit is alles is uiteindelijk klein bier in vergelijking met wat er zich op 2 juni 2021 in één van de mooiste en landelijkste omgevingen van Opwijk afspeelde. De hoeve werd gehuurd door één persoon die er ook de maatschappelijke zetel van zijn bouwfirma plaatst. Maar hij ging op zijn beurt ook onderverhuren aan een twintig- tot dertigtal Roemenen. De verschillende ruimtes in de hoeve werden omgebouwd tot kleine kamertjes en daar wisselden de bewoners zich regelmatig af.

Volledig scherm Op drie plekken rondom de hoeve werd de straat afgesloten. © Tom Vierendeels

Twee keer overreden

Enkele van die aanwezigen hielden zich ook bezig met autohandel en hiermee liep het iets meer dan een jaar geleden fout. Een Roemeense autohandelaar bleek niet tevreden met zijn aankoop en trok samen met enkele vechtersbazen richting de hoeve in Opwijk. Een gesprek om zijn centen terug te krijgen ontaardde al snel in een discussie op de binnenkoer, maar ook die liep uit de hand. De mannen gingen met elkaar op de vuist terwijl vrouwen en kinderen op de vlucht sloegen. Het geweld verplaatste zich uiteindelijk naar de straat. Enkele van de ‘bezoekers’ sprongen in een wagen en stoven weg via de Paddebroeken. De andere auto, een SUV, werd ingesloten door een vijftiental bewoners van de hoeve. Zij grepen bouwmaterialen vast die ze vonden langs de straatkant en bewerkten daarmee de auto. De bestuurder besliste om aan hoge snelheid achteruit te rijden en reed zo in op de groep. Eén van de jongemannen kwam onder de auto terecht. Toen de bestuurder opnieuw vooruitreed werd het slachtoffer nogmaals overreden. Een hele tijd later werd uiteindelijk nog een tweede gewonde persoon aangetroffen in een tuin, veld of weide in de buurt. Eén van de betrokken auto’s werd ‘s nachts nog teruggevonden langs de Brusselse ring.

Het parket opende een dossier wegens poging tot doodslag, opzettelijke slagen en verwondingen en beschadigingen. In de weken en maanden die volgenden werden verschillende arrestaties verricht. De teller staat intussen op acht. De laatste werd overigens nog maar in juli opgepakt in het Duitse Augsburg. Het gaat om een 22-jarige Roemeen die in het bezit was van een vals Roemeens paspoort en van een vals Kroatisch rijbewijs én identiteitskaart.

Volledig scherm De feiten speelden zich af in en rond deze hoeve. © Tom Vierendeels

Hoeve onbewoonbaar

Burgemeester Inez De Coninck (N-VA) liet daags na de vechtpartij al weten niet opgezet te zijn met de overlast die de bewoners veroorzaken. Van geluidshinder, schunnige opmerkingen die langs de kant van de weg werden gemaakt en een verwaarloosde hond werd de gemeente eerder al op de hoogte gebracht. De Coninck liet de boerderij onbewoonbaar verklaren en de bewoners kregen het bevel om het gebouw voor 1 augustus 2021 te verlaten. “Die mensen zijn naar Roemenië op reis vertrokken en we hebben hen nooit teruggezien”, zegt De Coninck. “Ook niet elders in de gemeente. De hoeve werd nadien door de eigenaars verkocht en momenteel is de nieuwe eigenaar er werken aan het uitvoeren.”

Volledig scherm De aanrijding van de persoon gebeurde hier. Het slachtoffer werd op de oprit rechts in beeld getrokken uit vrees dat de bestuurder nog een derde keer wilde toeslaan. © Tom Vierendeels

Volledig scherm De betrokken Roemenen woonden in de hoeve links in beeld, aan de rechterkant van de straat. Onder meer van de bouwmaterialen (rechts) werd gebruik gemaakt om de SUV te bekogelen. © Tom Vierendeels

Volledig scherm Op de binnenkoer van de hoeve stonden daags na de vechtpartij verschillende auto's met Belgische of Roemeense nummerplaten of gewoon zonder nummerplaten. © Tom Vierendeels

Volledig scherm De omgeving werd tijdens de reconstructie afgezet en bewaakt door agenten en gemeenschapswachten. © Tom Vierendeels

