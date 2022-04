Primeur in Vlaanderen: De Leertrommel bouwt met hennepblokken

OpwijkVanaf volgend jaar zullen de kleuters van vrije basisschool De Leertrommel in Opwijk les krijgen in een gebouw dat opgetrokken is uit hennepblokken. Het is voor ‘t eerst in Vlaanderen dat een school voor deze materie kiest. Het gebruik ervan zou vooral ecologisch een groot voordeel hebben wegens een negatieve CO2-voetafdruk.

De Leertrommel had nood om de kleuterklassen, een gebouw in een U-vorm, uit de jaren zestig te vernieuwen. De renovatie gaat ver, want enkel de buitenmuren bleven bewaard. De kleuters, waarvan er nu 150 zijn, zullen verdeeld worden over verschillende klassen. In totaal komen er zeven lokalen, waaronder een zorglokaal. Ook een polyvalente ruimte en sportzaal die buiten de lesuren gehuurd kunnen worden is opgenomen in de plannen. De focus ligt ook op open klassen, om les te kunnen geven in openlucht zodat de kleuters ook zicht hebben op het groen buiten.

En die groene lijn wordt dus ook doorgetrokken naar het gebouw zelf. “Architectenbureau Ark architecten koos voor een groene renovatie met hennepblokken van Iso­Hemp omwille van hun uitstekende isolerende waarden op vlak van temperatuur en geluid, hun unieke vochtregulerende eigenschappen én de brandveiligheid”, verduidelijkt Louis Liekens, woordvoerder van IsoHemp. “Op die manier worden ook duffe klaslokalen waar de concentratie ver zoek is vermeden. Waarom het ecologisch zo goed is? Het bouwmateriaal heeft een negatieve CO2-voetafdruk. Al deze voordelen zorgen samen voor een gezond binnenklimaat in de klaslokalen met een constante temperatuur het hele jaar door, zonder geluidsoverlast van de andere klassen.

Volledig scherm © IsoHemp

Voor de renovatie werd gekozen om de buitengevel te bewaren en langs de binnenkant hennepblokken van dertig centimeter te plaatsen. Ze worden nadien met een natuurlijk materiaal bepleisterd, maar hebben verder geen ander isolatiemateriaal nodig. Zo krijg je een homogene constructie van hennep die zowel de muur als de isolatie vormt.” Kalkhennep, een volledig natuurlijk mengsel van hennep, kalk en water, wordt al eeuwenlang gebruikt, maar deed ongeveer tien jaar geleden zijn herintrede toen het Belgische bedrijf IsoHemp het materiaal als eerste op grote schaal begon te produceren in de vorm van hennepblokken.

“Onze prioriteit lag bij het creëren van goed geventileerde klaslokalen waar onze leerlingen zich het hele jaar comfortabel kunnen concentreren in een gezonde omgeving”, zegt directeur Katleen van Lemmens. “Een renovatie met hennepblokken is hiervoor de geschikte oplossing, want de hennep zorgt voor een ademend gebouw dat de temperatuur en vochtigheid op natuurlijke wijze op peil houdt. We kijken er met z’n allen naar uit om dit comfort volgend jaar te kunnen ervaren.” Intussen kwamen andere scholen ook al een kijkje nemen hoe de bouw met hennepblokken in zijn werk gaat.

De renovatie kost in totaal een kleine twee miljoen euro waarvoor de Vlaamse overheid voor zeventig procent tussenbeide komt via subsidies. De school zelf moet het overige deel betalen. E opening is voorzien voor 1 september van dit jaar, maar zal door vertragingen mogelijk uitgesteld moeten worden naar na de herfstvakantie.

Volledig scherm © IsoHemp