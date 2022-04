Plannen om te renoveren? Steek je licht op in de demowoning van 3Wplus

Opwijk Jaar na verwoesten­de apparte­ments­brand staat gebouw er nog even trooste­loos bij: “Maar er is beterschap in zicht”

Vandaag is het exact een jaar geleden dat een verwoestende brand het centrum van Opwijk trof. De dakappartementen van residentie Asbeekhof werden volledig verteerd door de vlammen. In totaal raakten 34 flats onbewoonbaar. Een jaar later staat het gebouw er nog even troosteloos bij als in april 2021, een gevolg van verschillende gerechtelijke procedures. “Maar weldra zal er gestart kunnen worden met het strippen van het gebouw”, zegt Philippe Quinart, bewoner en voorzitter van de Vereniging van Mede-Eigenaars (VME). “Alles wat geen steun geeft aan het gebouw zal verdwijnen.”

9 april