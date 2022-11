Opwijkse praatgroep voor nabestaanden na zelfdoding bestaat vijf jaar

OpwijkDe praatgroep ‘Werkgroep Verder Opwijk’ van Vincent De Pauw en Wouter De Koster bestaat dit jaar vijf jaar. Praten over de gevoelens na een zelfdoding blijft nog steeds een heel moeilijk thema omwille van de vooroordelen en het taboe dat hierop rust. Het is belangrijk dat nabestaanden kunnen praten met mensen die in een vergelijkbare situatie zitten. Dit maakt dat er een grote verbondenheid ontstaat en dat men elkaar ook sneller begrijpt en aanvoelt. Dat halve woord is dan doorgaans voldoende om weer te geven wat er bedoeld of gevoeld wordt.

“Met onze vijfde verjaardag blikken we even terug en kunnen we toch wel een positieve balans opmaken”, klinkt het. “Maandelijks vonden er bijeenkomsten plaats, met uitzondering tijdens de zomermaanden en tijdens de lockdowns. Op deze bijeenkomsten zijn wij met de aanwezige nabestaanden uit Opwijk en ruime omgeving steeds op een open en onbevangen manier met elkaar in gesprek gegaan over hun gevoelens na de zelfdoding van hun zoon of dochter, ouder, partner, vriend of vriendin enzovoort.”

“Als begeleiders zijn we ons bewust dat de stap zetten naar een dergelijke praatgroep groot tot zeer groot te noemen is”, gaat Vincent en Wouter verder. “We zijn er ons van bewust dat het voor nogal wat mensen moeilijk is om hun gevoelens onder woorden te brengen en dit dan ook nog eens te delen met anderen. Maar als begeleiders zijn we er ook van overtuigd dat de enige manier om er op een gezonde manier mee om te gaan is net er over praten is. Maar als de deelnemers aan onze praatavonden liever luisteren dan praten, hebben we daar alle begrip voor. We hopen dan ook het taboe rond zelfdoding te kunnen verbreken.”

“Via deze weg proberen we ook diegenen die in knoei zitten, diegenen die het niet zien zitten, diegenen die het even niet weten een hand te reiken en hen op te roepen om te praten”, besluiten de twee mannen. “We roepen iedereen op om met elkaar te praten, ook over dergelijke niet evidente thema’s, om er voor te zorgen dat het sprankeltje zonneschijn door dat gesprek toch voldoende is om weer even verder te kunnen.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.