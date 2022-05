Opwijkse pendelaars getrakteerd op een ‘eerlijk ontbijt’

OpwijkNa een onderbreking van twee jaar deelde de adviescommissie Derdewereldhuis op afgelopen week opnieuw een Fair Trade ontbijt uit aan het station van Opwijk aan zo’n 300 pendelaars. Met deze actie brengt het Derdewereldhuis het thema Fair Trade, of eerlijke handel, onder de aandacht. Nieuw dit jaar is de aandacht voor de lokale boeren van bij ons. “Ook zij moeten immers een eerlijke prijs krijgen. In dat opzicht is de situatie voor de boeren in het Zuiden en in het Noorden gelijkaardig. En dat willen we graag meenemen in onze actie”, zegt Tom Bosman, voorzitter van de adviescommissie. Opwijk is al sinds 2012 erkend als Fair Trade gemeente.