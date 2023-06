Open Vld Opwijk trekt als VIVO naar volgende gemeenteraadsverkiezingen

Voor de speciale eenheden binnenvie­len, liepen er tijgers rond: de hallucinan­te wandel van ‘Mister Hugo’s’ familie

Speciale eenheden vielen dinsdagavond binnen in het huis van ‘Mister Hugo’, de man die in 1992 met zijn tijgers in de spotlights kwam na een opvallende passage bij Jambers op VTM. De politie was namelijk op zoek naar Hugo’s zoon Gunther V.R., die samen met zijn broer op een heel andere manier bekendheid heeft verworven. Terwijl Gunther meermaals in verband werd gebracht met drugsfeiten, zit broer Gino in de cel na een veroordeling in een moordzaak. “In dat huis gebeurt altijd wel iets.”