Nieuwe gaspijpleiding onder Opwijk: impact blijft beperkt

“De hinder of impact van de nieuwe gaspijpleiding zal beperkt blijven”, weet burgemeester Inez De Coninck (N-VA). “Onder meer omdat het sowieso verboden is om constructies of bomen boven of rondom zo’n leiding te plaatsen. Wel opmerkelijk: onder ons synthetisch voetbalplein op de campus Molenkouter zal een onderboring gebeuren aangezien het plein niet opengebroken kan worden. Moeten er drukke steenwegen of spoorlijnen gekruist worden? Dan zal er ook een onderboring gebeuren, net om de gevolgen te beperken. We verwachten dus geen grote impact.”