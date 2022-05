Meer dan 700.000 euro voor restauratie van Sint-Pieterskerk Mazenzele

OpwijkDe Vlaamse regering heeft bijna drie miljoen euro vrijgemaakt voor zes grote restauratieproject in Vlaams-Brabant. Een aanzienlijk deel van dat geld gaat naar de Sint-Pieterskerk van Opwijk. De kerk wordt in ere hersteld nadat mooie details zowat zeventig jaar geleden verloren gingen. Ook het orgel wordt onder hanen genomen.

“Het interieur van de Sint-Pieterskerk in Opwijk werd in de jaren 1950 op een minder geslaagde manier gerestaureerd”, klinkt het. “De muren en gewelven werden ontpleisterd en mooie details zoals pilasters en kapitelen werden vernietigd. Deze ongelukkige restauratiekeuzes voor het interieur worden nu hersteld. Bijkomend zullen het houten meubilair, de beelden en de schilderijen een conservatiebehandeling krijgen. Tegelijkertijd wordt ook het orgel hersteld. Dat orgel staat in de kerk van Nijversele. Het wordt voor restauratie naar het atelier van de orgelbouwer gebracht en nadien opnieuw gemonteerd in de Sint-Pieterskerk. Voor de restauratie van de kerk en het orgel is een premie van 720.497,27 euro toegekend.”

Het oudste deel van de Sint-Pieterskerk in Opwijk is de toren, vermoedelijk 13de-eeuws, samen met de eerste drie traveeën van de middenbeuk. Deze toren, in vroeggotische stijl, vertoont nog heel wat romaanse elementen. Rond 1653 en in 1835 werd de kerk uitgebreid. Tijdens de Eerste Wereldoorlog raakte de toren zwaar beschadigd. De kerk werd in 1997 beschermd als monument.

Het project werd goedgekeurd door Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA). “De afgelopen decennia is de wachtlijst voor restauratiepremies steeds langer geworden”, zegt hij. “Door de regelgeving te wijzigen en in te zetten op standaardpremies die onderhoudswerken, beheerswerken en kleine totaalprojecten financieren en die een beperkte administratieve actie vragen, vermijden we grote restauratiedossiers in de toekomt. Daarnaast wordt de historische wachtlijst afgebouwd. Investeren in ons onroerend erfgoed draagt in de eerste plaats bij tot werkgelegenheid in de bouw- en restauratiesector. Maar door ons patrimonium te gebruiken als cultureel en toeristisch uithangbord, levert deze investering op termijn ook een economische en maatschappelijk meerwaarde op. We maken van Vlaanderen een aantrekkelijke plek om in te wonen, om te ondernemen, te bezoeken en van te genieten.”