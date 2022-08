Lisa (27) verkoopt hippe gerechten in Opwijks stationsgebouw: “Leveranciers komen allemaal uit Opwijk of directe omgeving”

OpwijkMaak kennis met Keet, het nieuwe horecapunt in het stationsgebouw van Opwijk. Voortaan vind je achter de balie geen loketbediende meer, maar de 27-jarige Lisa Van Langenhove. Daar bereidt ze, voorlopig nog samen met vader Peter, hippe maaltijden. “Voor een standaard broodje kan je hier niet terecht”, zegt ze. “En belangrijk: we zetten in op de de korte keten”

Het pastelkleurige stationsgebouw langs de lijn 60 leeft opnieuw. Deze week opende Lisa er haar Keet en sindsdien volgen de klanten er elkaar in sneltempo op. “Bewust zijn we zonder al te veel reclame te maken opengegaan”, vertelt ze. “Het moet een inloopperiode zijn, zeker nu de verbruiksruimte in het zaaltje nog niet echt af is. We mikken dus voornamelijk op meeneemgerechtjes, al hebben we binnen en buiten enkele tafeltjes en stoelen voorzien waar mensen hun eten rustig kunnen opeten.”

En dat eten zijn geen klassieke broodjes zoals een smos of eentje met een ‘balleke’. “Het is de bedoeling om Keet te gaan onderscheiden van andere broodjeszaken”, verklaart Lisa. “Het mag iets specialer zijn en op die manier vermijd ik ook rechtstreekse concurrentie. Klanten kunnen hier terecht voor een ontbijt, lunch of dessert. Denk maar aan yoghurt of Opwijkse havermoutcups van Karma Karma. En ook onze broodpudding en bananenbrood zijn populair. Op de lunchkaart vind je onder andere een bagnat met huisgemaakte humus of geitenkaas van ‘t Eikenhof.” Ook te vinden: boerenboterham met rundspastrami of kippenreepjes, groentenbowl met quinoa en salade met hummus. “Zowel vleeseters als vegetariërs komen hier dus aan hun trekken”, gaat Lisa verder. “Mijn bedoeling is ook om de mensen kennis te laten maken met iets nieuw.”

Korte keten

En nog een belangrijk uitgangspunt: de korte keten. “Vandaar ook de naam Keet”, knikt Van Langenhove. “De leveranciers komen allemaal uit de buurt, zowel van de grondstoffen voor gerechten als van de producten die we verkopen. Karma Karma bijvoorbeeld, maar evengoed de zuivelproducten die van bij Keymeulen uit Aalst komen. Een imker uit Opwijk levert honing en likeur terwijl groenten en fruit van bij het torenhof komen. De sauzen en dressings komen dan weer van het Hof ter Vrijlegem. Op die manier kan ik ook een hub zijn om die producten aan de man te brengen en leer ik de klanten ook kennismaken met de leveranciers en landbouwers hier in de buurt.”

Nieuwe uitdaging

Voor Lisa is het haar eerste horeca-ervaring. “Al werkte ik als flexi in twee Opwijkse horecazaken”, klinkt het. “Maar vijf jaar lang was ik supply chain ingenieur. Dat bureauwerk was eigenlijk niks voor mij en dat merkte ik nog meer door het vele thuiswerk sinds corona. Toen ik zag dat er een concessionaris gezocht werd voor het Opwijkse stationsgebouw ben ik erop gesprongen. Ik bezocht het mooie karaktervolle gebouw, zonder echt te denken dat ik de sprong ging wagen. Maar kijk, nog geen tien maanden na mijn eerste bezoek sta ik hier. De sleutel kreeg ik eind mei en dan kon het verbouwen volgen.”

Evenementen

Momenteel zet Van Langenhove in op meeneemgerechtjes. “Maar het is de bedoeling om in de loop van de komende maanden de zaal wat op te frissen en leuke tafels en stoelen te plaatsen”, gaat het verder. “De kaart kan ik dan ook wat uitbreiden. En vanaf dan zou ik ook graag evenementen in het gebouw organiseren. Denk aan een lezing of een workshop. Mensen met ideeën of voorstellen mogen mij hierover zeker contacteren.” Keet is van maandag tot en met vrijdag van 7 uur tot 16 uur geopend. Niet onbelangrijk: het stationsgebouw mag ook gebruikt worden door pendelaars die willen schuilen en niet consumeren.

