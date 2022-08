Lid van Opwijks gezin is 100.000ste bezoeker van zandsculpturenfestival

Al honderdduizend mensen bezochten intussen al de tentoonstelling Dino’s in the Sand op het strand van Middelkerke. “Eind juli konden we al een bezoekersaantal van 50.000 noteren”, zegt organisator Peter Monbailleu. “Nu bereiken we een nieuwe mijlpaal, terwijl we nog twee weken te gaan hebben. Nog tot 11 september valt het zandsculpturenfestival te bezoeken.” En de mijlpaal van 100.000 bezoekers werd dus gevierd met het Opwijkse gezin, samen met Monbailleu, burgemeester Jean-Marie Dedecker en schepen Tom Dedecker. Luca (13), Thibo (11) en Yann (11) gingen naar huis met een leuk aandenken.