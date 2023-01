Leerlingen Schoolhuis planten samen met Bûûmplanters 1.200 bomen en haagplanten

1.200 bomen en planten in de grond stoppen doe je niet zomaar. “Het volledige project hebben we opgedeeld in drie delen: een doolhof, boomcirkels en een struikengordel”, zegt tuinbouwleerkracht Kristof De Plecker. “Een doolhof was al aanwezig, dus zijn we voor een uitbreiding gegaan met deze keer wel verschillende hoogsoorten. Dat is interessant voor de leerlingen om meer te leren over de soorten, maar de komende jaren zullen leerlingen ook verschillende snoeitechnieken bij de verschillende soorten leren kennen. Daarnaast planten we ook boomcirkels aan, zogenaamde kloempen. Per cirkel staan één boomsoort bij elkaar. Door de vorm gaan die elkaar omhoogduwen en dankzij deze methode krijg je op kortere termijn hoogstambomen. We spreken dan wel nog over tien à vijftien jaar. En tot slot voorzien we langs de buitenkant van het perceel een gemengde haagrand. Die zullen op hun beurt dan weer verschillende insecten aantrekken. Op voorhand werd het braakliggend perceel op louter mankracht geciviliseerd. Het was echt een wandelweg. Op termijn wordt het hier dus mooier, ook voor de gebruikers van de twee wandelwegen die langs het perceel gaan.” De twaalf leerlingen die aan de slag gingen zitten in het tweede, derde, vierde of vijfde middelbaar in de richtingen tuinbouwarbeider of groenvoorziening en decoratie. In de praktijk worden ze na hun studie veelal helper bij een tuinaanlegger of plantenkwekerij, terwijl de meisjes aan de slag gaan bij decoratiewinkels of bloemisten.