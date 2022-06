Komende zaterdag opnieuw protestactie aan Mere-filiaal: “We hopen dat het vreedzaam blijft”

OpwijkOpnieuw wordt er geprotesteerd aan de Russische supermarkt Mere in Opwijk. De organisatoren zijn dezelfde als vorige keer en die hebben nu wel op voorhand een vergunning aangevraagd. Om geen standpunt pro of contra in te nemen gaat de gemeente de actie evenwel gewoon gedogen. De politie zal een oogje in het zeil houden en ook de federale politie staat stand-by.

Organisator is opnieuw Ronny Cuyt uit het Antwerpse. Nadat de winkel op 8 juni de deuren opende langs de Steenweg op Vilvoorde in Opwijk besliste hij daags nadien om een protestactie op poten te zetten die op vrijdagavond 10 juni doorging. “Misschien wel ietwat impulsief van mij”, zegt hij toen. Maar hij wilde vooral zijn stem laten horen, de overheid duidelijk maken dat het absurd is zo’n winkel te openen met de huidige situatie en dat ook overmaken aan de mensen. Zelf vangt hij een Russische dame en haar moeder op. Hij krijgt deze keer ook steun van Oksana Bulda van Promote Ukraine die vorige keer ook aanwezig was.

“Deze Russische supermarkt kan voor ons niet in België”, klinkt het op Facebook. “De rechtvaardiging dat de keten voor de grootschalige invasie een vergunning heeft aangevraagd is zwak. Veel contracten die voor 24 februari met Russische bedrijven waren ondertekend, werden beëindigd, anders zou het economische isolement van Rusland niet mogelijk zijn. De belofte van de keten om Oekraïense vluchtelingen in dienst te nemen klinkt aanstootgevend voor Oekraïners.Onze mensen zullen er niet mee instemmen om voor de bedrijven de agressor te werken.Het is enigszins gelijk aan Russische families die nu illegaal gedeporteerde Oekraïense kinderen adopteren die wees zijn geworden omdat hun ouders vermoord zijn door Russische soldaten. Hoewel dat de winkel beweert dat het geen producten uit Rusland zal kopen met de uitzondering van 1 product, blijft de winkel van Russische eigendom, wat direct aangeeft dat de inkomsten naar de Russische eigenaar Valentina Scheider gaan, wiens familie eigenaar is van de Russische Svetofor supermarktketen met een jaarlijkse omzet van 1,5 miljard en meer dan 2200 filialen. De inkomsten gaan dus rechtstreeks van België naar de Russische oorlogsmachine. Tot slot verlaten de Mere-winkels geleidelijk aan de Britse markt vanwege de beslissingen van de regering, terwijl België het bedrijf binnenlaat waardoor het kan uitbreiden. Dit is ongekend en moet gestopt worden. Het betreft de publiekelijke reputatie van België als een land dat verklaarde de Russische agressie tegen Oekraïne niet te steunen en nu het tegendeel bewijst doe mee de oorlog te financieren.”

Burgemeester Inez De Coninck (N-VA) liet bij de opening al weten dat ze de winkel niet zou steunen en er dan ook geen voet zal binnenzetten. Die belofte houdt nog altijd stand. Maar over het protest wordt geen standpunt ingenomen. “We volgen het advies van de politie om de protestactie te gedogen”, zegt ze. “We gaan dus niet akkoord, maar verbieden het ook niet. Wel zijn enkele maatregelen opgelegd. De actievoerders mogen niet op de openbare weg staan en dus ook niet op het fietspad. Ze mogen de klanten van de winkel niet hinderen en mogen geen gebruik maken van elektronisch versterkte muziek of luidsprekers. Dat ligt dus in de lijn met vorige keer. De politie zal aanwezig zijn om een oogje in het zeil te houden en om snel te kunnen ingrijpen in geval van problemen, maar we hopen dat alles opnieuw gemoedelijk kan passeren. Ook de federale politie is verwittigd en zij kunnen eventueel bijstand leveren.”

Of de betogers wekelijks of maandelijks mogen terugkeren? “Iedereen heeft het recht om zijn mening te uiten en wij gedogen dat als dat op een vreedzame manier kan gebeuren”, klinkt het. “Maar we zullen elke keer advies vragen aan de politie. Uiteindelijk zullen deze mensen hun punt wel gemaakt hebben en dus vraag ik mij af of ze geen blijven terugkeren. Het vergt natuurlijk wel elke keer extra inzet van onze politie.”

