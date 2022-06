Kampioenschap van Opwijk zorgt voor verkeershinder

De renners trekken zich om 20 uur op gang en leggen vervolgens 18 rondjes van 3,5 km af. De aankomst wordt verwacht omstreeks 21.45 uur. Het peloton volgt een parcours via Heiveld, de Ringlaan, de Steenweg op Merchtem, de Sint-Paulusbaan, de Nanovestraat en de Karenveldstraat. In die straten geldt tussen 18 en 22 uur dan ook een parkeerverbod.

Vanaf 19 uur mogen automobilisten enkel nog over het parcours rijden in dezelfde richting als de renners. Het kruispunt van Esp en Heiveld wordt vanaf 18 uur dan weer volledig afgesloten voor het verkeer. De bewoners van Esp kunnen hun woning bereiken via de Klaarstraat en de Heirbaan. Ook het kruispunt van de Nanovestraat, Hulst en de Sint-Paulusbaan is niet toegankelijk tussen 17.30 en 19 uur. Dat komt door de openluchtmis aan de Sint-Pauluskapel.