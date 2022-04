Jaar na verwoestende appartementsbrand staat gebouw er nog even troosteloos bij: “Maar er is beterschap in zicht”

OpwijkVandaag is het exact een jaar geleden dat een verwoestende brand het centrum van Opwijk trof. De dakappartementen van residentie Asbeekhof werden volledig verteerd door de vlammen. In totaal raakten 34 flats onbewoonbaar. Een jaar later staat het gebouw er nog even troosteloos bij als in april 2021, een gevolg van verschillende gerechtelijke procedures. “Maar weldra zal er gestart kunnen worden met het strippen van het gebouw”, zegt Philippe Quinart, bewoner en voorzitter van de Vereniging van Mede-Eigenaars (VME). “Alles wat geen steun geeft aan het gebouw zal verdwijnen.”

Een onwezenlijk drama trof Opwijk een jaar geleden. Een inferno dat niemand in ons land onberoerd liet. Een brand, die begon in een dakappartement aan de Kloosterstraat, sloeg door naar de technische ruimte boven het appartement. Via daar verspreidden de vlammen zich op enkele minuten tijd over de hele verdieping. Alle dakappartementen werden door de vlammen verteerd. Het bleek het begin te zijn van een lange weg vol procedures en onderzoeken. In juni vorig jaar raakte al bekend dat er wel degelijk fouten werden gemaakt bij de bouw van het gebouw. Verzekeraar Allianz stelde een gerechtsdeurwaarder aan en dagvaardde in totaal maar liefst zestien partijen. Het begin van een gerechtelijke procedure die de dag van vandaag nog loopt. Als gevolg mocht het gebouw zelfs niet afgedekt worden met een zeil, waardoor uiteindelijk alle appartementen in het gebouw verloren gingen door onder meer insijpelend regenwater. Pas eind vorig jaar kon De Meuter starten met de eerste afbraakwerken van de bovenverdieping, al bleven de nog intacte muren staan. Maar die bleken instabiel, waardoor een deel van de gevel in februari van dit jaar nog naar beneden kwam.

© RV

© RV

6,5 miljoen euro

Het eerste nieuws over een heropbouw kon Philippe Quinart ons eind vorig jaar al geven. Kostenplaatje: 9 miljoen euro. Een heropbouw zal 2,5 jaar duren. Het geraamde bedrag is intussen wel al gezakt. “Naar 6,5 à 6,7 miljoen euro”, vertelt Quinart ons nu. “Hopelijk kunnen de werken nu snel aanvatten. Alle bewoners zijn intussen wel al gesetteld, maar plezierig is het natuurlijk niet. Al is iedereen het er wel over eens dat op een stoel gaan zitten om te klagen en te zagen ons niets vooruit zal helpen. Het zal wel helpen als er eindelijk zichtbare werken aan het gebouw gebeuren. En dat kan bij wijze van spreken morgen al. Het is nog wachten op de ondertekening van het proces-verbaal door de expert die voor ons optreedt en de expert die voor Allianz optreedt om alle cijfers goed te keuren. Vanaf dan kan er tachtig procent van het bedrag op de rekening van de VME worden gestart. Na beëindiging van de werken krijgen we de overige twintig procent.”

Philippe Quinart. © Tom Vierendeels

De werken gaan wel ingrijpend zijn. “Alles wat niet dragend is wordt verwijderd”, weet Quinart. “Denk maar aan de buitengevel, binnenmuren die geen steunmuren zijn, keukens, badkamers, deuren, ramen enzovoort. Nadien zal de draagstructuur geïnspecteerd worden. Dat geraamte zal dienen als basis om het gebouw herop te bouwen. Kort na de brand hadden we al een architect aangesteld en die was onmiddellijk in gang geschoten. Een eerste bouwaanvraag werd goedgekeurd, maar die ging enkel om de dakappartement. Nu zal er dus een nieuwe aangevraagd moeten worden voor het volledige gebouw. Ik hoop en ik neem aan dat alles niet meer heel lang op zich zal laten wachten.”

De dakappartementen werden volledig verteerd door de vlammen. © VTM Nieuws

Voorschotten

Bij Allianz kunnen ze voorlopig nog geen uitsluitsel geven. “Omdat de gerechtelijke procedure nog loopt kunnen we niet inhoudelijk ingaan op de zaak”, zegt Paul Moller, woordvoerder bij Allianz. “Wel kan ik zeggen dat er al verschillende aanzienlijke voorschotten werden uitgekeerd. Een aparte rechtszaak zal niet meer volgen, maar een rechter is wel nog altijd met de zaak bezig. Enkele verslagen en documenten moeten nog worden aangeleverd. Het is wachten op de uitkomst daarvan vooraleer er verder kan worden gegaan met het dossier.”

© Tom Vierendeels