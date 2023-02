INZET vraagt commissie om invulling brouwerijsite over partijgrenzen heen te bespreken

Vorige week raakte bekend dat Alken-Maes een koper heeft gevonden voor de voormalige Affligem-brouwerij. “En we zijn blij te lezen dat het gemeentebestuur vindt dat er een gemengde invulling moet komen”, zegt INZET-raadsleden Tom Bosman en Marijke De Vis. “Dus al zeker geen puur woonproject met appartementsblokken, maar een plek waar ook handelaars en cultuur hun plaats krijgen. We ondersteunen die visie, maar weten natuurlijk ook dat een projectontwikkelaar geen liefdadigheidsinstelling is. Het is onze overtuiging dat een dergelijk groot en belangrijk project met een dermate impact voor de gemeente best met de nodige omzichtigheid wordt bekeken en benaderd. Daarom zijn wij voorstander om alle expertise en ideeën te bundelen in een Commissie Brouwerijsite. De commissie kan bestaan uit vertegenwoordigers van meerderheid en oppositie, eventueel aangevuld met experten. Zij kunnen dit dossier samen behandelen in het belang van alle inwoners. Op die manier kunnen wij samen alle inwoners vertegenwoordigen. Een dergelijk project met grote impact voor de lokale gemeenschap overstijgt immers de partijgrenzen. Op de gemeenteraad van februari zullen wij een voorstel in die zin agenderen.”