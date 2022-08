Ignace (60) en Danny (52) proberen Dodentocht uit te lopen voor het goede doel

Heyvaert is de vriend van Valerie Clinkemalie (36), die samen met Esmeralda Frederickx (28) Behind Endo (Stories) in oktober 2021 oprichtte. De vzw draait rond edometriose, een chronische ontstekingsziekte die wereldwijd één op tien vrouwen treft. Ze startten eerst met een online community via een Facebookgroep en een Instagramaccount omdat ze ondervonden dat er onder de ‘endosisters’ zoveel nood was aan een veilige plaats om hun verhaal én dat van een eventuele partner of dichte omgeving te delen. Ondertussen groeide dit initiatief uit tot een vzw. Bedoeling is nu ook om correctie informatie over de ziekte te delen, niet alleen bij het brede publiek maar ook bij huisartsen, kinesisten en apothekers.