Houten infopanelen langs toegangswegen verdwijnen in september

Baasrode Belleman Jordy brengt Belgisch Kampioen­schap naar Baasrode: “Vijftien roepers om ter best zorgen voor spektakel”

Het Belgisch Kampioenschap Bellemannen komt dit weekend naar Baasrode. Dat is te danken aan de plaatselijke Belleman Jordy van Praet (28). Die wist zich in geen tijd te bewijzen in het wereldje. Resultaat is dat er zondag vijftien Bellemannen uit alle windstreken van het land op de site van de Scheepswerven om ter best zullen “roepen”.

18 augustus