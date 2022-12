Honderden bezoekers op gezellige kerstmarkt in Opwijk

Asse JH ‘t Bronneken ziet Rode Duivels uitgescha­keld worden in ‘t Jass: “Het was nochtans beter dan bij de vorige twee matchen”

Geen gratis vat in ‘t Jass vanavond. Dat was een belofte van jeugdhuis ‘t Bronneken indien de Rode Duivels zouden doorstoten naar de volgende ronde. Het wereldkampioenschap zit er na drie wedstrijden helaas op voor ons land, maar bij het jeugdhuis zijn ze gezien de omstandigheden wel tevreden over de afgelopen drie wedstrijden op groot scherm.

