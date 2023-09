Leerkrach­ten gemeente­school De Schakel in huid professo­ren: “Heel schooljaar werken rond wetenschap­pen”

In gemeenteschool De Schakel in Baasrode zetten ze het schooljaar in met leerkrachten in de huid van professoren en laboranten. De school wil het komende jaar inzetten op “Steam”, of wetenschappen en technologie.