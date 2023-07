Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Opwijk vandaag

#WegSfeer: Aalsterse campagne met jongeren van kleur gaat de mist in (maar burgemees­ter ziet geen probleem)

“Op elke coole spot in Aalst... ligt een smerige pretbederver. #WegSfeer”. Als slogan voor een campagne tegen zwerfvuil kan het nog, maar met het bijhorende beeld lijkt de stad aardig de mist in gegaan. Want het zijn niet de peuken die de aandacht trekken, wel drie jongeren met een zwarte huidskleur. “Veel drukte om niks”, vindt burgemeester Christoph D’Haese (N-VA). Al grijpt hij wel in.