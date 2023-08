Weyts maakt 3,9 miljoen euro vrij voor scholen­bouw in onze regio

Vlaams onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) maakt in totaal 3,9 miljoen euro vrij voor de bouw en renovatie van nieuwe schoolgebouwen in onze regio. De grootste hap uit het budget gaat naar de Vrije Basisschool O.L.V. in Jezus-Eik.