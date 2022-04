Gemeente gaat op zoek naar nieuwe invulling voor Affligem-brouwerij

Alken-Maes liet in januari weten dat het tegen de zomer de Affligem-brouwerij in het centrum van de gemeente wil sluiten. De productie van Affligem en Hapkin verhuist naar andere brouwerijen, onder meer in Alken maar ook naar het buitenland. Om te verhinderen dat de site een kankerplek in de gemeente wordt is het bestuur op zoek naar een nieuwe invulling. “We betreuren de sluiting, maar tegelijkertijd is dit voor onze gemeente een opportuniteit om het centrum een nieuwe impuls te geven oor plaats te maken voor nieuwe kernversterkende functies zoals horeca, handelszaken of cultuur”, zegt burgemeester Inez De Coninck (N-VA). “ Het mag dus niet het zoveelste louter woonproject in de gemeente worden. Deze principes heeft het gemeentebestuur vastgelegd in een nota goedgekeurd door het college van 7 maart 2022. We willen een partner zijn om samen met de nieuwe eigenaar op zoek te gaan naar een invulling met meerwaarde voor Opwijk. We denken hierbij onder andere aan een bierproject en/of plaats voor gemeentelijke diensten.” We hebben een intensief informeel verkenningsparcours achter de rug met diverse belanghebbenden en potentiële stakeholders zoals Toerisme Vlaams-Brabant.”