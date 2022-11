Gemeente gaat op zoek naar invulling voor site na afbraak fuifzaal Sint-Pol

Eind vorig jaar raakte al bekend dat het gemeentebestuur van plan was om de fuifzaal uit 1910 af te breken, nadat er al sinds 2020 geen fuiven meer plaatsvonden. Het bestuur werd in 2013 na de aankoop eigenaar van de zaal en er werd een haalbaarheidsstudie uitgevoerd om meer te weten te komen over een renovatie. Daaruit bleek dat de brandveiligheid niet meer voldoende was. “Het gebouw is gewoon op en het is onverantwoord om daar nog geld in te steken. Een afbraak is dus de enige uitweg”, zei burgemeester Inez De Coninck (N-VA) daar vorig jaar over.

“Die sloop werd eerder al gegund”, klinkt het nu. “De aanvraag voor de omgevingsvergunning voor de afbraak werd al ingediend, maar het zal krap zijn om dit jaar nog tot een sloop te komen. Eens we de vergunning hebben moet er immers nog een aannemer voor de afbraak worden gezocht. Die werken zullen dus in de loop van volgend jaar worden uitgevoerd. En eens afgebroken willen we ook een invulling geven aan de site. Dat hoeft geen definitieve invulling te zijn, maar we kunnen er ook moeilijk gewoon een laag betonpuin laten liggen. Daarom schrijven we nu een ontwerpwedstrijd uit. Door middel van maquettes, planmateriaal of renders moeten de mogelijke ruimtelijke ingrepen voor de site van het Sint-Pauluscafé, de afgebroken woning aan de straatkant en de Sint-Pauluszaal worden weergegeven. Daarnaast vragen we ook een kostprijsraming. Alle inzendingen worden eind december geëvalueerd.”

Vergroening en ontharding

Het bestuur zelf heeft geen specifieke wensen. “Maar de site moet geïntegreerd worden in de stedelijke en sociale omgeving”, zegt De Coninck. “Het bevindt zich midden in onze gemeentekern, dichtbij de Sint-Annasite, scholen en een parkje. De indieners moeten dus weergeven hoe zij dat in die context inplannen. Bijkomend moeten ook mogelijkheden op lange termijn worden gegeven. Het Maria Assumpta Instituut gaat een nieuwbouw bouwen waardoor een grond gaat vrijkomen. Welke functies zien de ontwerpers daarvoor? En het is belangrijk om rekening te houden met onze milieudoelstellingen. Denk maar aan het ontharden van de locatie en het gebruik van duurzame materialen. Iemand die daar meer aandacht aan schenkt zal een hogere quotering krijgen. In plaats van daar simpelweg beton te gieten is ruimte voor water misschien fijn en mogelijk. Maar er moet naast het groen ook ruimte zijn voor enkele parkeerplaatsen. Het is alleszins niet de bedoeling om daar een nieuw gebouw te bouwen, al kunnen de stukken langs de Processiestraat zich wel lenen tot een nieuwbouw. We hopen dat de ontwerpers hun ideeën de vrije loop laten zodat zij misschien aan zaken denken waar wij dan weer niet aan gedacht hebben.”

Alle indieners zullen ook een vergoeding van 750 euro exclusief btw ontvangen van de gemeente. De winnaar krijgt de opdracht om het project verder uit te werken. Er is een maximale studiekost van 10.000 euro exclusief btw voorzien.

