Gedaan met groentjes eten uit de moestuin: verhoogde PFAS-waarden op twee locaties in Opwijk

OpwijkTal van inwoners zullen weldra een brief van het gemeentebestuur in de bus krijgen over een twee met PFAS vervuilde locaties in Opwijk. In januari raakte al bekend dat dit het geval is aan de werkliedenloods in de Doorstraat. Daar komt nu ook het terrein van de brandweerkazerne in de Processiestraat bij. “Bijkomend onderzoek moet uitwijzen hoe uitgebreid en ernstig de vervuiling is”, zegt schepen Johan Deleu (N-VA).

Nadat de gemeente een aantal locaties had doorgegeven waar er mogelijk een vervuiling met PFAS zou zijn voerde OVAM verder onderzoek. Op de voormalige Fläkt/ABB-site en de site Van Breuze in de Doortstraat werden al verhoogde waardes gemeten. Daar komt nu ook het terrein van de brandweerkazerne in de Processiestraat bij. De gemeente laat weten dat er op verschillende meetpunten verhoogde PFAS-waarden zijn vastgestel in de bodem en in het grondwater. Op advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid worden daarom nu no-regret-maatregelen uitgevaardigd.

Concreet voor de Doortstraat wil dit zeggen dat kinderen niet op onbedekt terrein op de site mogen spelen. Er wordt ook aangeraden om het verharde terrein regelmatig schoon te maken en er moet worden voorkomen dat losse grond op de site verstuift of verwaait. Losse grond zou bedekt moeten worden met grasmatten, bodemdoeken, boomschors of kiezels. Grootste impact momenteel is er voor de bewoners die in een straat van honderd meter rond de site wonen. Zij eten best geen zelfgeteelde groeten of fruit, kleinvee zoals kippen en konijnen en ook het eten van eieren van eigen kippen wordt afgeraden. Ook wordt gevraagd om eigen compost niet als meststof in de tuin te gebruiken. In een zone tot vijfhonderd meter rond de site wordt aangeraden om putwater niet te gebruiken als drinkwater, ook niet voor thee, koffie, ijsblokjes of om mee te koken, en ook het zwembad vullen met dit water wordt afgeraden.

© Tom Vierendeels

MAI en MOZA-IK

Op de site in de Processiestraat en aangrenzen op de terreienen van het Maria Assumpta-Instituut en basisschool MOZA-IK gelden dezelfde maatregelen zoals op de site in de Doorstraat. In een straal van honderd meter rond de site wordt aan ouderen, kinderen tot twaalf jaar, immuunverzwakte personen en vrouwen die zwanger willen worden, zwanger zijn of borstvoeding gevraagd om geen zelfgeteelde groenten of fruit te eten, net als het wordt afgeraden om eieren van eigen kippen te eten of eigen kippen en konijnen te eten.

Voorts wordt de algemene bevolking, de leerlingen en personeel van het Maria Assumpta-Instituut en basisschool MOZA-IK gevraagd om zelfgeteelde groenten of fruit af te wisselen met producten uit de handel, maximaal één ei van eigen kippen per week te eten en eigen compost niet als meststof te gebruiken. Voor wie in een straal van vijfhonderd meter rond de site woont gelden dezelfde maatregelen als voor zij die op maximaal vijfhonderd meter van de site in de Doortstraat wonen.

Bijkomend onderzoek nodig

“Het zijn no-regret-maatregelen wat wil zeggen dat we deze opleggen om ons later niet te kunnen verwijten dat we te weinig hebben gedaan”, zegt schepen Deleu. “Voorlopig is de precieze omvang nog altijd onduidelijk. Er heeft een voorlopig oriënterend bodemonderzoek plaatsgevonden en nu moet er een beschrijvend bodemonderzoek worden uitgevoerd. Wij zullen dat doen voor de site in de Doortstraat, maar voor het onderzoek op de site van de brandweerkazerne moet de brandweer zelf instaan. Dat nieuwe onderzoek moet uitsluitsel geven over de graad van vervuiling en tot waar die vervuiling dan gaat. Mensen hoeven zich dus nog altijd geen zorgen te maken, maar gezien de verhoogde waardes kunnen we niet anders dan voorzorgsmaatregelen te nemen. In het beste geval wordt gedetecteerd dat de vervuiling beperkt bleef tot de site zelf en er dus geen gevaar was voor omwonenden. In het slechtste geval zal vermoedelijk een machinale sanering nodig zijn, maar dat moet verder worden bekeken. Waarschijnlijk hebben we na de zomer de resultaten van het grondige onderzoek dat nu gaat volgen.”