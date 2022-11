GECORO krijgt na 22 jaar een nieuwe voorzitter

Grembergen Hybride BMW gaat volledig in vlammen op, ook omheining en ander voertuig lopen schade op

Op het Grootzand in Grembergen is in de nacht van vrijdag op zaterdag een hybride BMW uitgebrand. Het voertuig stond er geparkeerd ter hoogte van de parking van Delhaize toen het vuur vatte. Bij de brand raakte niemand gewond, maar de wagen is wel volledig vernield.

19 november