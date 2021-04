Familie De Wulf verliest drie flats in zware brand, ‘meme’ Gaby (91) sterft midden de emoties: “Ze had een hart van goud. Je kon geen betere grootmoeder wensen”

Opwijk REPORTAGE. Ongeziene golf van solidari­teit in Opwijk dag na verwoesten­de brand: “In tranen toekijken hoe je apparte­ment uitbrandt. Dan sta je machteloos”

10 april Een slapeloze nacht. Dat heeft een honderdtal inwoners van Opwijk er opzitten, na de allesverwoestende brand van gistermiddag. “Eigenlijk beseffen we nu pas dat we echt alles kwijt zijn”, vertelt slachtoffer Karine Pots. In het Schoolhuis iets verder zoeken Nick Houman en zijn vriendin Jessica naar enkele spullen om de komende dagen door te komen. Want ook dat typeert de inwoners van Opwijk: de solidariteit is enorm, kleding en speelgoed worden massaal binnengebracht.