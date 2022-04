Erfgoeddag strijkt neer in Opwijk met tentoonstelling over het schoolleven

VOETBAL TWEEDE PROVINCIALE B Bryan Van Der Jeugt (Mazenzele-Op­wijk) na derbywinst tegen As­se-Zel­lik A: “Eerste provincia­le wenkt nu echt”

Na de derbywinst thuis tegen Asse-Zellik A afgelopen zondag en het gelijkspel van eerste achtervolger Kraainem staat leider Mazenzele-Opwijk met anderhalf been in de hoogste provinciale reeks. De vraag is niet langer meer of de ploeg van succestrainer Pieter Stevens kampioen wordt in tweede B, wel wanneer ze de titel gaat veroveren.

