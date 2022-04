Elke dag het nieuws uit jouw buurt in je mailbox? Abonneer je dan nu op onze nieuwsbrief!

Lebbeke Bestuurder eindigt op zijn dak nadat hij tegen geparkeerd voertuig botst

In de Baasrodestraat in Lebbeke is zaterdagochtend een bestuurder op zijn dak terechtgekomen nadat hij met een geparkeerd voertuig in aanrijding kwam. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet duidelijk, de bestuurder bleef wel ongedeerd.

