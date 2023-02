Een op vier Vlamingen heeft migratieachtergrond: bekijk hier hoe divers Opwijk is

Oekraïners nodigen onbekende landgeno­ten uit op restaurant en steken hen neer

Een ruzie in een restaurant in de Nieuwstraat in Asse is zaterdagnacht stevig uit de hand gelopen. Het ging om een dispuut onder twee groepen Oekraïners, die elkaar niet kenden. Na een toevallige ontmoeting gingen ze samen iets drinken in het restaurant, maar dat ontaardde in een steekpartij. Twee mensen kwamen in het ziekenhuis terecht.