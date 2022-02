Dood zes maanden oude baby bij onthaalmoeder in Mariakerke roept herinneringen op bij Stéphanie en Matthias: “Daar hebben ze op zijn minst nog een dokter gebeld”

Brussel/Rand Films, spelletjes en veel theater: met deze zeven tips hoeft je kroost zich niet te vervelen tijdens de krokusva­kan­tie in Brussel, de Rand en het Pajotten­land

De krokusvakantie staat weer voor de deur. Hoog tijd dus om enkele uitstapjes met de kinderen te plannen. Geen carnavalstoeten dit jaar en dus gingen wij op zoek naar zeven andere fijne activiteiten voor deze krokusvakantie. Van acrobatisch theater in Halle en dans in Dilbeek tot een verhalenwandeling in Merchtem. Ook deze vakantie is er in Brussel, de Rand en het Pajottenland weer heel wat te beleven op kindermaat.

24 februari