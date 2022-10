De Werkbank en Dierenvoedselbank zijn op zoek naar nieuw onderkomen

“Met vzw De Werkbank ontlenen we sinds 2018 kwaliteitstoestellen om te klussen, tuinieren of verbouwen. Op die manier stellen we dit materiaal dat voor het beperkte gebruik vaak een te grote investering is laagdrempelig ter beschikking aan een breed publiek,” legt voorzitter van de vzw Dieter Hofmans uit. Dat De Werkbank in Opwijk aanslaat bewijzen de cijfers. “Ondertussen hebben we meer dan 50 toestellen in eigen beheer en staat de teller op mer dan 1600 ontleningen. Ondertussen konden we al 175 leden en sympatisanten verwelkomen sinds de oprichting. Het zou bijzonder jammer zijn mocht het hier stoppen. Dat is in ieder geval niet de bedoeling wat ons betreft.”