CD&V hekelt nonchalance bij beleid trage wegen, schepen Deleu pareert die kritiek

Het gemeentebestuur besliste om de landbouwweg tussen Hulst en Droeshoutstraat stevig onder handen te nemen. “Gedeeltelijk een gevolg van de stijgende kosten van grondstoffen”, legt schepen Deleu uit. “We hebben jaarlijks een budget van 40.000 euro voorzien om de trage wegen in de gemeente te verbeteren. Jaarlijks doen we dat op een tiental plaatsen. Dat geld gebruikten we de afgelopen jaren om voetwegen te verbeteren. Maar binnen onze werkgroep trage wegen zijn onuitgesproken twee pylonen. Je hebt mensen die ijveren voor betere voetwegen, terwijl anderen ook meer of betere fietsverbindingen vragen. Maar dat laatste hebben we in het verleden nooit echt veel gedaan. Door een stijging van de grondstofprijzen was het moeilijk om de voetwegen verder onder handen te nemen, want dan zouden we het budget van 40.000 euro eveneens ruim overschreden zijn. We beslisten daarom om de fietsverbinding aan te pakken. We gebruiken ternair zand, een halfverharding. Het valt dus geen verharding te noemen en is waterdoorlatend. Het zand zal in de toekomst ook vergaan.”