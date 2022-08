Capri-Ale voor arme Afrikaanse kindjes, met een recept gebaseerd op dat van een verdwenen Opwijks bier

“Twintig jaar geleden, bij de veertigste verjaardag van mijn kantoor, besliste ik om de vzw Caprioolkinderen op te starten”, duikt Eddy De Nil, oprichter en bezieler van de vzw, terug in de tijd. “Altijd al ben ik een sociaal-economische ondernemer geweest waarbij ik het sociale heel sterk koppel aan mijn economische activiteiten. Als je rondloopt in de Dender Wereld kan je twee zaken doen: heel hard lopen om niet geconfronteerd te worden met de miserie of nadenken hoe je kan helpen. Om echt iets te gaan ondernemen richtte ik dus de vzw op. In eerste instantie om mij te bekommeren om de kinderen die letterlijk in de riolen van Ethiopië leefden. Dat was kleinschalig in het begin, met een circusschool voor de kinderen. Vandaar ook de naam van de vzw. Ik wilde hen hun fierheid teruggeven en leerde ze onder meer jongleren.”

Dag- en opvangcentra

De projecten van De Nil namen uitbreiding. “Er kwam een dagcentrum voor kleuters, waar alleenstaande moeders hun kinderen konden achterlaten als ze gaan werken. We gingen in het verleden ook een samenwerking aan met de Mobile School in Kenia, een project uit Leuven. Medewekers, veelal maatschappelijke werkers, trekken met de rijdende school door de sloppenwijken. Daar wordt gekeken wie geïnteresseerd is in onderwijs, bekijken we de thuissituatie en gaan na wat ze nodig hebben. Op dit moment begeleiden we in Kenia 350 kinderen. Toevallig vandaag hebben we beslist om in Kenia een groot compound te gaan huren waardoor we over verschillende gebouwen beschikken. Kinderen krijgen daar hun plaats, ook om zich te kunnen wassen en om te praten met onze mensen.” En ook in Nairobi is de vzw actief. Daar werd een groot opvangcentrum gebouwd waar straatkinderen worden opgevangen, begeleid worden en waar leerprocessen worden opgestart.

Volledig scherm Eddy De Nil (links) stelde het biertje Capri-Ale in aanwezigheid van peters Gunther Verspecht en Stijn Coninx voor aan de pers bij brouwerij De Block. © Tom Vierendeels

Capri-Ale, gebaseerd op een gekend recept

En dat kost allemaal geld uiteraard. “We hebben een groot jaarbudget van 100.000 euro”, weet De Nil. “Maar onze werkingskosten bedragen nul euro – die worden allemaal betaald door mijn bedrijven. Elke euro die mensen aan ons schenken worden ginder ter plaatse besteed. Maar zeker met het nieuwe project nu moeten we altijd proberen om nieuwe bronnen van inkomsten te zoeken. Zo zag nu Capri-Ale het levenslicht. Het recept is gebaseerd op een Opwijks bier dat momenteel niet meer gebouwen wordt maar altijd zeer fel gesmaakt geweest is. Dankzij Brouwerij De Block in Peizegem kunnen we het nu weer op de markt brengen. Eén brouwsel levert 450 bakken bier op en we hopen er jaarlijks twee te kunnen brouwen. Dat moet voldoende zijn om twintig procent van ons budget te genereren. Om een vergelijking te maken: met de opbrengst van één verkochte bak kunnen we één kind een maand lang voorzien van huisvesting en school.” Capri-Ale, dat in aanwezigheid van peters Stijn Coninx en Gunther Verspecht werd voorgesteld, zal te koop zijn in het kantoor van De Nil, maar ook in de Opwijkse cafés en warenhuizen. Ook tijdens de festiviteiten op 4 september in het centrum van Opwijk zal het bier te verkrijgen zijn.

