Bunderplein wordt groene oase van 4.500 vierkante meter

“De vroegere grasvlakte van het Bunderplein wordt omgevormd tot een groene oase voor mens en dier”, zegt schepen van Leefmilieu Johan Deleu. “Een pas aangelegd pad is nu al een ideale wandel- en fietsdoorsteek van de wijk Bunder naar de Leirekensroute. Intussen werden ook al heel wat extra inheemse plantjes en bomen aangeplant. De rest van het Bunderplein is in volle aanleg en is bijgevolg helaas nog enkele maanden ontoegankelijk. De houten speelelementen komen er weldra aan, bloemenweides zullen in het voorjaar aangelegd worden en ook het sportveld zal dan opnieuw ingezaaid worden. Nog even geduld dus opdat alles zal beginnen groeien, maar het terrein krijgt nu al aardig vorm. Zo wordt er een groene oase van 4.500 vierkante meter gecreëerd. Vlinders, solitaire bijen, vogels, egels enzovoort vinden er extra leefgebied. De inwoners van de wijk en de gebruikers van de Leirekensroute vinden er ruimte om te spelen, sporten en te ontspannen in het groen. Zo verhoogt natuur in je buurt de levenskwaliteit van iedereen en versterkt het de sociale samenhang. Het buurtcomité zal in het najaar van 2023 zelf nog samen bloembollen aanplanten. De opening van het vernieuwde Bunderplein is voorzien in de loop van dit jaar.”