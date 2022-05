Blokspot Nijdrop opent op 30 mei de deuren

Dendermonde Premier bezoekt bouwwerf nieuwe brandweer­ka­zer­ne op Open Wervendag

Hoog bezoek in Dendermonde zondag. Premier Alexander De Croo kwam een kijkje nemen op de bouwwerf van de brandweerkazerne die aan de Oude Vest in hartje stad opbouw is. Aanleiding was Open Wervendag.

15 mei