Bestuur­ster rijdt zicht vast in onzachte berm aan pas vernieuwde N41 in Hofstade

In Hofstade bij Aalst heeft een bestuurster zich zaterdagavond vastgereden in de zachte berm op de N41. Hoe dit kon gebeuren is niet duidelijk. Haar wagen raakte niet zwaar beschadigd, maar ze was te diep weggezakt om er nog uit te kunnen rijden.