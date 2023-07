Bewolkt en gestage regenval in Opwijk vandaag

Schorings­wer­ken aan gemeente­huis van Asse werpen vruchten af: “Gebouw staat zeker niet op instorten”

De schoringswerken aan het gemeentehuis van Asse werpen hun vruchten af. Al vele jaren vertoont het plafond van de raadzaal op de eerste verdieping stevige barsten. Schoorbalken zorgen er nu voor dat de scheuren niet groter worden in het bijna 160 jaar oude gebouwd. Een ingenieur verrichtte onderzoek en oordeelde dat de stabiliteit niet in het gedrang komt. “Het gemeentelijk archief was vermoedelijk de boosdoener”, klinkt het.