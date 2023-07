Auto gegrepen door trein in Opwijk: brandweer helpt bestuurster uit wrak

“Om nog onverklaarbare reden is een wagen die van Merchtem richting Opwijk reed op het spoor geraakt terwijl de overweg al naar beneden was”, dat laat Inez De Coninck, burgemeester van Opwijk weten. “De vrouw werd daarop gegrepen door een aankomende trein. De mug, lokale brandweer en politie alsook de spoorwegpolitie zijn ter plaatse. Het spoor is momenteel nog steeds onderbroken en ook gewestweg Klei is grotendeels afgesloten. De trein is na het ongeval wel nog kunnen doorrijden tot het station in Opwijk om de passagiers af te zetten. De bestuurder werd vervangen gezien hij nog een verklaring en enkele tests moest afleggen.”