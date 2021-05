Anonieme complimentjes in de bussen fleuren Opwijk op: “We hoeven niet te weten wie het is, de boodschap telt”

Dendermonde Plannen voor stations­ver­nieu­wing alweer uitgesteld én ingekrimpt: geen zekerheid over nieuwe fietsen­stal­lin­gen en geen budget om lekkende voetgan­gers­tun­nel te renoveren

28 mei Werken voor een stationsvernieuwing hadden normaal gezien al in 2016 moeten starten, maar vijf jaar later zijn ze alweer uitgesteld. Het startschot komt er nu ten vroegste in de zomer van 2022. Meer nog: de bouw van nieuwe fietsenstallingen is niet meer zeker en voor een renovatie van de lekkende voetgangerstunnel is geen budget voorzien.