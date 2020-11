45 rusthuisbewoners besmet en acht mensen overleden: WZC De Oase zwaar getroffen door coronavirus

Het woonzorgcentrum De Oase in Opwijk is zwaar getroffen door het coronavirus. Intussen zijn er al 45 bewoners besmet geraakt en acht mensen overleden aan het virus. Ook bij het personeel zijn er verschillende besmettingen vastgesteld.

Eind oktober werd er een uitbraak vastgesteld van Covid-19 in De Oase. Donderdag werden voor de derde keer alle bewoners getest en opnieuw werden besmettingen vastgesteld. In totaal zijn nu al 45 bewoners besmet sinds het begin van de uitbraak.

“Vier bewoners werden opgenomen in het ziekenhuis waarvan één bewoner reeds terugkeerde naar het woonzorgcentrum en één bewoner overleden is”, aldus Peter Beerens, voorzitter van welzijnsvereniging OPcura dat het woonzorgcentrum beheert. “Tien bewoners hebben onze COVID-19-afdeling verlaten en verblijven preventief nog enkele dagen in isolatie op hun kamer. Wij betreuren het overlijden van in totaal acht bewoners. Wij leven mee met de getroffen families en wensen hen veel sterkte bij dit overlijden. Eén bewoner uit het kortverblijf heeft na einde besmetting het woonzorgcentrum verlaten en is teruggekeerd naar de thuissituatie.”

Bezoek opgeschort

Er is nu een opnamestop doorgevoerd in het woonzorgcentrum waardoor elf kamers leegstaan. 72 bedden zijn wel ingevuld. “Onze cohortafdeling in de polyvalente lokalen op het gelijkvloers werd uitgebreid met een cohortafdeling op de beschermde afdeling ’t Stenen Wegske”, legt Beerens uit. “Door interne verhuizen werden alle besmette bewoners op deze afdeling gecentraliseerd in het eerste deel van deze afdeling. In totaal verblijven nog vierentwintig bewoners op deze cohortafdeling waarvan vijftien in zaal Aurelia en negen op de cohortafdeling ’t Stenen Wegske.”

Het bezoek in De Oase blijft opgeschort. “Bij bewoners met een minder goede gezondheidstoestand wordt aan de familie de mogelijkheid geboden om een bezoekje te brengen of te waken bij de bewoner, mits het dragen van de nodige beschermingsmiddelen.”

Intussen is er een eerste besmetting vastgesteld in de serviceflats De Vlindertuin. Het aantal besmettingen bij het personeel van De Oase is ook al opgelopen tot achttien. “De overgrote meerderheid van de positief geteste medewerkers behoort tot het zorgpersoneel”, legt Beerens uit. “Een aantal medewerkers zijn asymptomatisch en worden ingeschakeld enkel op de cohortafdeling. Het personeel van het woonzorgcentrum zal in de week van 16 november opnieuw collectief getest worden. Door de inschakeling van het personeel van ons dagverzorgingscentrum en het dienstenchequebedrijf, een grote flexibiliteit bij het personeel en verschuiving van taken kan er nog steeds een voldoende personeelsbezetting voorzien worden. Waar mogelijk, wordt gezorgd voor extra ondersteuning door bijkomende tijdelijke tewerkstellingen of de inschakeling van vrijwilligers.”