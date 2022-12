1,1 miljoen keer bedankt! Deze verhalen uit Opwijk raakten jullie het meest in 2022: van de Russische supermarkt tot een wereldrecord kubben

Volledig scherm De Russische supermarkt Mere in Opwijk. © Photo News

We konden er niet omheen, de Russische supermarkt Mere was hét nieuws van het afgelopen jaar in Opwijk. De winkel opende in juni. Op dat moment was de invasie in Oekraïne al volop aan de gang. Het protest liet dan ook niet lang op zich wachten. Daags na de opening reed Ronny Cuyt (46) helemaal vanuit Mol naar Opwijk om zijn stem te laten horen. “Ik heb zelf al twee maanden twee vluchtelingen in huis en regelmatig vloeien er tranen”, zei hij.

Nog een dag later zijn ze al met tien om te protesteren tegen de discounter. Het zijn zowel Belgen als Oekraïense vluchtelingen. Lang duurt het avontuur van de Russen dan ook niet. Drie maanden na de opening kondigt de supermarkt aan dat het filiaal de deuren zal sluiten. “Commercieel onvoldoende rendabel”, klinkt het.

In shock

Eind mei was het toch even schrikken toen we de grote Will Tura om een reactie vroegen op het onverwachte overlijden van André Heyvaerts (85), alias Johnny Sax. De saxofonist had maar liefst 59 jaar aan de zijde van Will Tura gespeeld. “Ik weet niet of ik ooit nog wil optreden”, stelde de zanger toen. Hij had alleen maar lovende woorden voor zijn kompaan.

Volledig scherm Will Tura samen met Johnny Sax in Ettelgem. © Will Tura

Ook de problemen in de crèches beroerden jullie. Lang voor er sprake was van sluiting ‘wegens dringende noodzakelijkheid’ kwamen Stéphanie en Matthias met hun verhaal naar buiten. Bij ons getuigden ze over hoe hun 10 maanden oude baby vorig jaar meerdere keren door elkaar geschud werd door haar onthaalmoeder. Het kindje overleefde het voorval gelukkig wel.

Begin deze maand werd kinderopvang Inne Minne wel nog gesloten voor zo’n ‘dringende noodzakelijkheid’. Het was een van de vele crèches in Vlaanderen waarvan het Agentschap Opgroeien de vergunning plots introk. Veel ouders weten zelfs niet waarom. Ze hebben geen klachten over de kinderopvang, maar moeten wel op zoek naar een alternatief.

Volledig scherm Kinderopvang Inne Minne werd recent gesloten. © Tom Vierendeels

Tragisch ongeval en schade door de natuur

Het bleef maar negatief nieuws regenen in Opwijk in 2022. In februari blaast een felle windstoot de muur van een appartementsgebouw omver. Iedereen kent het gebouw dat vorig jaar nog getroffen werd door een hevige brand. Slachtoffers vielen er gelukkig niet. Dat was tijdens het carnavalsfeest wel het geval. Een jongeman van 21 komt ten val en belandt onder de wielen van een praalwagen. Hij verkeert een tijdje in levensgevaar.

In mei wordt Vlaanderen getroffen door hevige onweersbuien. Van overal doken spectaculaire filmpjes op van ondergelopen straten en winkels. Ook in Opwijk stonden de straten in een mum van tijd blank.

Hommeles in de brouwerij

Ook de brouwerij van Affligem kwam tot twee keer toe negatief in het nieuws. Begin dit jaar maakte Alken-Maes bekend dat de Opwijkse brouwerij na twee eeuwen de deuren zal sluiten. De productie verhuist naar Limburg en naar Frankrijk.

Volgend jaar zullen drie mannen zich dan weer moeten verantwoorden in een gigantische oplichtingszaak rond de brouwerij. Dat raakte in november bekend. Het gaat om een bekende biertelg uit Affligem, een West-Vlaamse Grand Cru-oplichter en een mysterieuze onbekende. Ze maakten 24 slachtoffers, waaronder ook de monniken van Affligem en Grimbergen. Alles samen zou de buit 3,2 miljoen euro bedragen.

Volledig scherm Tom Van Biesen (46) uit Merchtem heeft 24 uur kubb gespeeld in Opwijk en zette zo als eerste een wereldrecord neer in het populaire Zweedse spel. © Bart Kerckhoven

Wereldrecord

Afsluiten doen we met een positieve noot, want in Opwijk werd deze zomer zowaar een wereldrecord genoteerd. Tom Van Biesen (46) woont dan wel in Merchtem, hij speelde 24 uur lang kubb in Opwijk. Daarmee zette hij als eerste een wereldrecord neer. De actie leverde trouwens bijna 4.000 euro op voor Kom op tegen Kanker.

2022 was een bewogen jaar, met mooie en minder mooie momenten. Jullie lazen onze artikels massaal en dat geeft ons een boost om er volgend jaar nog harder tegenaan te gaan. We wensen jullie nu al het beste voor 2023 en hopen jullie met nog meer verhalen te beroeren.

