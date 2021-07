22.865 werkzoekenden bij VDAB op lange termijn niet inzetbaar op arbeidsmarkt

Binnen de categorie werkzoekenden zonder werk worden voortaan drie groepen onderscheiden: zij die in bemiddeling zijn, zij die een opleiding of voortraject volgen en zij die op lange termijn niet ingezet kunnen worden op de arbeidsmarkt. Op 30 juni waren 141.650 werkzoekenden zonder werk in bemiddeling (ongeveer driekwart van de werkzoekenden zonder werk), 23.182 mensen volgden een opleiding of voortraject en nog eens 22.865 mensen konden op lange termijn niet ingezet worden op de arbeidsmarkt. Door die laatste groep in een aparte categorie in te delen, wil de VDAB de juiste verwachtingen creëren.