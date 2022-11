Weduwe over plotse dood van chef-kok en HLN-columnist Tom Van Lysebettens: “Hij haalde niet eens z’n euthanasie. Hij is gestorven op z'n eigen tijd. Zelfs dat heeft hij schoon gedaan”

ONZE OPINIE. “Elke passagier wereldwijd wordt gecontro­leerd, maar in de haven kan dat zelfs niet met een kist bananen”

Omdat niemand er nog van lijkt op te kijken, of de incidenten zelfs nog maar lijkt te tellen, doen we het zelf maar: Antwerpen kende vrijdag zijn 51ste aanslag in het drugsmilieu. “Waarom vinden we het vanzelfsprekend dat elke vliegtuigpassagier wereldwijd tot op de onderbroek gecontroleerd wordt”, schrijft adjunct-hoofdredacteur Dimitri Antonissen. “Maar slagen we er in havens niet eens in om elke bananencontainer door te lichten?”

5 november